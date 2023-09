CoD: L’IA détectera les joueurs toxiques dans le chat vocal

Les joueurs au comportement toxique sont avertis. Dans un billet de blog, Activision a annoncé avoir franchi une nouvelle étape dans son engagement à lutter contre les comportements toxiques et perturbateurs. L’éditeur de jeux vidéo a annoncé un partenariat avec Modulate, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle. Cet accord va permettre à la société dirigée par Bobby Kotick de déployer l’outil ToxMod dans sa populaire franchise de jeu de tir à la première personne «Call of Duty». En test en version bêta dans «Call of Duty: Modern Warfare 2» et «Call of Duty: Warzone», depuis mercredi en Amérique du Nord, il doit permettre de surveiller leur chat vocal respectif dans le but d’identifier en temps réel et de lutter contre les discours de haine, de discrimination ou de harcèlement. Ce système sera ensuite déployé au niveau mondial (hormis en Asie) avec la sortie de «Call of Duty: Modern Warfare 3» le 10 novembre 2023. Fonctionnant pour les discussions vocales en anglais, l’outil prendra en charge d’autres langues par la suite, précise Activision.