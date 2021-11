Jeux vidéo : «Call Of Duty» s’enlise dans la Seconde Guerre mondiale

«Vanguard» offre un multijoueur solide, mais déçoit avec sa campagne et son mode Zombie.

Vue et revue jusqu’à l’indigestion à travers des années de jeux vidéo, la Seconde Guerre mondiale est de nouveau mise en avant par la franchise de guerre d’Activision «Call Of Duty». La campagne solo se déroule en 1945 et multiplie les flash-back sur tous les fronts.

Brouillonne et manquant cruellement de moments épiques, cette courte aventure ne tutoie jamais les sommets. À l’image du mode Zombie, qui malgré de bonnes idées et une connotation roguelite bienvenue s’apparente davantage à une démo. Du contenu supplémentaire devrait arriver en décembre mais, d’ici là, c’est le régime vaches maigres. Seul le multijoueur, solide comme d’habitude, sort son épingle du jeu, avec une vingtaine de cartes et des modes à foison. Dont notamment deux inédits bien sentis, à commencer par les modes Patrouille, où il faut capturer une zone circulaire qui se déplace, et Champion de la Colline, qui met en scène de petites équipes s’éliminant manche après manche pour désigner les vainqueurs.

Fort d’une trentaine d’armes d’époque et de quelque 200 accessoires à débloquer, «Vanguard» récompense dignement les joueurs après chaque bataille. Quant au gameplay proprement dit, il reste fringant et jouissif. Pourtant on reste sur sa faim, avec une fâcheuse impression de déjà-vu.

Tous supports. Sledgehammer Games. Multi. Âge Pegi: 18 ans. ***