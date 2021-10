Jeux vidéo  – «Call of Duty: Warzone» dévoile sa nouvelle carte dans le Pacifique 

Baptisée «Caldera», la nouvelle carte remplacera donc l’actuelle terrain de jeu «Verdansk», que les joueurs connaissent sur le bout des doigts depuis le temps. Au programme? «Des forêts luxuriantes et des falaises rocheuses, des plages de sable blanc et des ruines mystérieuses. Et un volcan en sommeil qui domine les plus de 200 points d'intérêt» de la carte, écrit Activision.