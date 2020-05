Convoqué par la justice

Callum Hudson-Odoi accusé de viol

L'attaquant de Chelsea est soupçonné d’avoir abusé d’une femme invitée chez lui. Il devra s’expliquer devant la justice mi-juin.

Callum Hudson-Odoi avait été arrêté et placé en garde à vue tôt dimanche matin.

Arrêté après une dispute avec une femme qu’il avait rencontrée plus tôt sur les réseaux sociaux et fait venir chez lui, l’attaquant de Chelsea Callum Hudson-Odoi a été arrêté et placé en garde à vue tôt dimanche matin. D’après le Daily Mail, l’Anglais de 19 ans qui a été libéré sous caution, est soupçonné de viol par la police.