Le chanteur Calogero a besoin du manque en amour

L’artiste n’a en effet jamais répondu aux attentes de sa famille aux valeurs plutôt traditionnelles. «L’idée qu’on rencontre sa femme et qu’on se marie. Si on se sent un peu différent par rapport à ça on a l’impression d’être un Martien, a-t-il expliqué. J’ai besoin du manque en amour, si je n’ai pas ce manque, je m’ennuie et je me lasse très vite, et ça depuis que j’ai eu ma première petite amie à 14 ans. Du coup je me demandais si j’étais différent, alors que plein de gens qui restent dans un schéma classique s’ennuient à mourir et finissent par tromper leur femme ou leur mari». Et celui qui vient de sortir son nouvel album, «A.M.O.U.R», et qui partira en tournée en 2024 d’ajouter: «Moi j’ai besoin de créer du manque pour qu’on puisse se retrouver. Je pense que le quotidien tue mais c’est personnel, je ne donne pour autant aucune leçon aux autres».