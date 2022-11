Calvin Harris brise le coeur des fans de Rita Ora

Révélation : Calvin Harris brise le cœur des fans de Rita Ora

«Rita et moi avons mis fin à notre relation il y a quelque temps. C’est une femme belle et talentueuse et je lui souhaite tout le meilleur», a tweeté en juin 2014, Calvin Harris. Le DJ et producteur, qui a sorti un disque funky il y a peu, avait filé le parfait amour durant un an avec la chanteuse et actrice sexy dans «50 nuances de Grey». C’est durant leur relation que l’Écossais avait écrit et produit le tube «I Will Never Let You Down» de sa chérie, qui était arrivé numéro un des charts britanniques.