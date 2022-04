Calvin Harris offrira une suite à Funk Wav Bounces

Calvin Harris : Il donnera une suite à «Funk Wav Bounces vol.1»

Le DJ et producteur écossais Calvin Harris a annoncé l’arrivée du deuxième volume de son album, paru en 2017, pour l’été 2022.

Bonne nouvelle pour les fans de Calvin Harris. Celui qui a donné dans l’acid house en 2020, sous le nom de Love Regenerator, reviendra prochainement à des sonorités plus radiophoniques. L’Écossais de 38 ans a annoncé, via Instagram, qu’il comptait sortir le deuxième volume de «Funk Wav Bounces» durant l’été 2022. Il s’agira du sixième album de sa carrière. Il a posté une photo montrant une affiche géante sur laquelle est inscrit le nom du disque. La star des platines a été félicitée par ses pairs dont Hardwell, DJ Snake, Madeon, Mercer, Sebastian Ingrosso. Et même par le Bâlois Andrea Oliva, un de ses très bons potes.