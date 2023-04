Calvin Harris fête son 15e titre en tête des charts

Calvin Harris est, à nouveau, au sommet des charts au Royaume-Uni. Et ce pour la 15e fois de sa carrière. Là, c’est grâce à «Miracle», titre partagé avec Ellie Goulding. Ce morceau, aux sonorités résolument nineties et même eurodance, est le troisième que le DJ écossais de 39 ans, qui a donné un show sur TikTok en janvier 2023, a réalisé avec la chanteuse britannique après «Outisde» (2014) et le tube «I Need Your Love» (2013).