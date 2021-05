Dance : Calvin Harris promet un nouveau hit

Le DJ écossais, poids lourds de la musique électronique, pourrait bien faire fort cet été avec un titre inédit.

Calvin Harris est une machine à tubes. On pense à «One Kiss» avec Dua Lipa ou «This Is What You Came For» avec Rihanna, pour n’en citer que deux qui ont dépassé le milliard d’écoutes rien que sur Spotify. Reste que depuis plusieurs mois, le DJ écossais donne plutôt dans la musique underground et l’acid house en particulier, sous le nom de Love Regenerator. Il se pourrait bien que Calvin, 37 ans, revienne prochainement à des sonorités plus commerciales.