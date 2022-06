Royaume-Uni : Calvin Harris se serait fiancé

Le célèbre DJ écossais aurait demandé à Vick Hope, animatrice sur la BBC, de l’épouser. Le mariage pourrait avoir lieu à Ibiza.

Le DJ n’a pas confirmé la nouvelle. Lui et sa chérie sont des plus discrets.

D’après une source qui s’est confiée au «Sun», le DJ écossais de 38 ans aurait fait sa demande «sous son arbre préféré de la ferme qu’il possède à Ibiza»: «Elle a dit «oui» directement. Elle est folle amoureuse de Calvin. Elle ne pourrait pas être plus heureuse». Sur des photos publiées par le tabloïd, on devine bel et bien une jolie bague à l’annulaire gauche de Vick. D’après cette source encore, ces fiançailles étaient un «secret de polichinelle»: «Elle porte son alliance depuis des semaines, mais personne n’a remarqué, sauf ses collègues de la BBC. Là-bas, tout le monde était au courant». Les amoureux prévoiraient de se marier sur l’île espagnole – où Calvin Harris joue chaque semaine de l’été – parce que c’est «un endroit vraiment spécial pour eux».