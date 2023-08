Le mannequin Kendall Jenner loue la force des chevaux

Kendall Jenner a été choisie par la maison Stella McCartney pour la présentation de sa campagne hiver 2023, intitulée Horse Power. «Kendall fait de l’équitation depuis qu’elle est enfant, tout comme moi, et possède son propre ranch . On voit à quel point elle est à l’aise auprès de ces animaux sensibles, et eux avec elle. Capturer cette connexion donne vie à Horse Power», a expliqué dans un communiqué la styliste anglaise, fille de Paul McCartney.

«Les chevaux ont une force qui est difficile à comprendre pour les humains, et même si je ne peux pas communiquer directement avec eux, j’ai l’impression que ceux dont j’ai pris soin m’ont toujours prêté cette force… Les bêtes de Jean-François Pignon n’étaient rien de moins qu’incroyables. Je me suis sentie si heureuse et calme toute la journée. Merci pour cette expérience», a pour sa part écrit Kendall Jenner sur les réseaux sociaux. Le shooting avec celle qui avait enflammé la Toile en février 2023 avec sa vidéo topless s’est tenu dans les salines de Camargue, en France, avec des animaux du célèbre dresseur, connu dans le monde pour ses shows équestres et son approche novatrice du dressage.