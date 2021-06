Biodiversité : Une espèce rare de cerf repérée pour la première fois au Cambodge

Un muntjac géant, mammifère menacé d’extinction, a été photographié dans le parc naturel de Virachey, ont annoncé vendredi les autorités cambodgiennes.

Handout/CAMBODIA’S MINISTRY OF ENVIRONMENT/AFP

Mais la découverte n’a été faite que récemment, quand les autorités cambodgiennes ont récupéré la caméra et passé au crible des mois d’images de la forêt, connue pour abriter un trafic illégal de bois.

Déforestation rampante au début des années 2000

«C’est la nouvelle la plus excitante pour le Cambodge et pour le monde entier qu’une espèce aussi rare et gravement menacée ait été découverte au Cambodge, a affirmé le porte-parole. C’est un résultat positif pour les efforts du gouvernement en matière de protection des ressources naturelles.»