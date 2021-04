Entre le mois d’août et le mois d’octobre 2020, trois individus ont commis de nombreux cambriolages dans plusieurs cantons, notamment dans le Valais romand. L’enquête menée par la police cantonale valaisanne en collaboration avec ses homologues fribourgeois et vaudois a permis l’identification et l’interpellation des trois auteurs présumés, indique mercredi la police valaisanne.