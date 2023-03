Du jamais vu depuis 10 ans: Cambriolages et actes de violence graves sont en forte hausse

Ce sont des statistiques déprimantes qu’a livrées l’Office fédéral de la statistique lundi. En effet, les cambriolages, les lésions corporelles graves et les viols ont tous augmenté l’année dernière.

Commençons ce triste inventaire de la criminalité par les actes de violence, au nombre de 46’687. Jamais depuis les premiers relevés de 2009, le nombre d’actes de violence graves (1942, + 16,6%) n’a été si haut, souligne l’OFS. Les viols quant à eux totalisent 867 infractions (+14,5%) et les lésions corporelles graves 762 (+17,2%). Les brigandages graves sont également en hausse (+38, +126,7%).

43% des actes de violence à la maison

En revanche, le nombre d’homicides, 42, reste dans la moyenne de ces dernières années. La majorité (25 cas) a été enregistrée dans la sphère domestique, relève l’OFS. Quinze femmes et un homme ont été tués dans le cadre d’une relation de couple actuelle ou ancienne et cinq enfants ont été tués par l’un des parents. Quant aux autres victimes, il s’agit de parents ou d’autres membres de la famille (deux femmes et deux hommes).