Melha Bedia : Cambriolée à la Saint-Valentin

L’humoriste Melha Bedia a été la cible de malfrats qui lui ont dérobé des biens de grande valeur dans son appartement.

D’après l’enquête, les cambrioleurs ont ensuite fouillé l’appartement de la comédienne et sont repartis avec deux montres de la marque Rolex d’une valeur de 15’000 et de 9000 euros. Ils ont également dérobé un iPhone d’une valeur de 1200 euros qui, en plus, contient les coordonnées téléphoniques d’hommes politiques. Selon les forces de l’ordre, les faits auraient eu lieu entre 13 heures et 16 heures. Pour le moment, Melha ne s’est pas encore exprimée sur sa mésaventure…