Neuchâtel : Cambrioleur arrêté en pleine «saison des cambriolages»

Plusieurs cambriolages avaient été répertoriés dans le littoral ouest du canton de Neuchâtel courant octobre; un homme vient d’être arrêté grâce aux témoignages de citoyens, annoncent les polices de la ville et du canton. Il a reconnu les faits et a été condamné à six mois de prison ferme. Il s’agit d’un Serbe d’une cinquantaine d’années, non domicilié dans le canton. Une bonne partie de son butin a pu être récupéré.