La Sarraz (VD)

Cambrioleurs arrêtés grâce au flair du chien

Un berger allemand de la brigade canine vaudoise a pu retrouver les deux individus cachés dans un champ après leur cambriolage dans un commerce.

Snach, un berger allemand de 3 ans de la brigade canine a retrouvé dans le champ en question des objets provenant du délit et a commencé à remonter la piste. En suivant cette trace sur plusieurs centaines de mètres, le chien s'est retrouvé face à un individu couché qui a été immédiatement appréhendé.

Quelques minutes plus tard, Snach a montré un vif intérêt à un endroit difficilement accessible où le second cambrioleur a pu être lui aussi arrêté. Les deux hommes sont des Kosovars âgés de 39 et 40 ans.