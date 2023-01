Camélia Jordana tiendra le premier rôle dans une série Disney+

France : Camélia Jordana décroche le premier rôle d’une série Disney+

Camélia Jordana, qui a sorti l’album «Sorore» avec Vitaa et Amel Bent en 2021, va tenir pour la première fois le rôle principal d’une série. Ce n’est pas vraiment une surprise. La Française est une habituée des plateaux de cinéma et de télévision. Depuis 2012, elle a déjà joué une kyrielle de seconds rôles dans des films et des séries, avec un talent certain puisqu’en 2018 elle a décroché le César du meilleur espoir féminin pour sa performance dans «Le brio».