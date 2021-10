M6 : «Caméra Café» de retour en 2022

La célèbre série courte d’M6 reviendra sous forme d’un téléfilm avec plusieurs invités.

Bonne nouvelle pour les fans de «Caméra Café», dont une version dans une maison de retraite avait été évoquée en 2019. Un téléfilm sera proposé en 2022 sur M6, a confié Bruno Solo, créateur de la série avec Yvan Le Bolloc’h et Alain Kappauf, à Sud Radio. «Oui, on reprend «Caméra Café», on a terminé d’écrire un scénario de 90 minutes. Ce sera un one shot, on ne reprendra pas la série», a-t-il indiqué, précisant que tous les comédiens de la série d’origine avaient donné leur accord pour revenir et qu’ils seraient rejoints par plusieurs invités.