Handball – Caméras cachées dans un vestiaire allemand

C’est le choc, en Allemagne. Cette semaine, la police a mis sous les verrous une personne non identifiée, qui travaillait dans l’encadrement de l’équipe du TuS Metzingen, une formation évoluant dans l’élite locale. Son contrat a d’ores et déjà été résilié et l’enquête continue pour comprendre comment cette équipe du Bade-Wurtemberg, qui joue à domicile à environ à 30 km de Stuttgart, a ainsi pu être espionnée.