Caméras de sécurité accusées de trahir… la sécurité

Domotique : Caméras de surveillance accusées de trahir la sécurité

Un chercheur a découvert que les appareils Eufy envoyaient des images non chiffrées dans le cloud.

Le chercheur s’est en effet aperçu que configurer le stockage du flux vidéo localement sur une carte microSD, plutôt que dans le cloud via un abonnement en option, n’empêchait pas des données d’être envoyées sur les serveurs distants de l’entreprise. De plus, le transfert de ces contenus serait accompagné d’informations personnelles et se ferait sans être protégé par un chiffrement empêchant qu’ils ne soient lus par un tiers. Encore pire, des personnes malintentionnées pourraient accéder au flux des caméras en utilisant simplement le populaire lecteur multimédia VLC, rapporte le site iMore.