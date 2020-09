Afrique : Cameroun: Biya fixe les régionales au 6 décembre

Malgré l’hostilité de l’opposition, notamment dans les régions anglophones du Cameroun, le président Paul Biya a annoncé lundi que les premières élections régionales se tiendraient le 6 décembre.

Ce scrutin indirect dans les dix régions camerounaises doit permettre la mise en place de conseils régionaux prévus dans la constitution de 1996 pour promouvoir la décentralisation mais jamais élus jusqu’à aujourd’hui. Ces conseils, dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, devraient aussi être dotés d’un statut spécial promis en octobre 2019 par Paul Biya, 87 ans et au pouvoir sans partage depuis près de 38 ans, à l’issue d’un dialogue national pour tenter de mettre fin aux combats entre séparatistes et forces de sécurité.