Camila Cabello a été inspirée par sa famille

Pop : Camila Cabello a trouvé le bonheur et l’inspiration en famille

La chanteuse a dévoilé le premier single de «Familia», son album à paraître en 2021.

«Le Covid m’a rapprochée de ma famille. Auparavant, je n’étais jamais plus de deux semaines au même endroit. Ça m’empêchait de tisser des liens, d’entretenir des relations avec elle», a raconté la chanteuse cubano-américaine à Zane Lowe sur Apple Music. «Retrouver ma famille m’a rendue heureuse et a donné un sens à ma vie en dehors de la musique. Mon album «Familia» témoigne de ce bonheur», a-t-elle confié. La date de sortie du troisième disque solo de l’ex-chanteuse de Fifth Harmony et petite amie de Shawn Mendes n’est pas encore connue.