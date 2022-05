Ligue des Champions : Camila Cabello chantera à la finale

L’artiste cubano-américaine se produira au Stade de France, à Paris, le 28 mai 2022, avant le coup d’envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid.

«Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de monter sur scène pour cette finale. J’ai bien l’intention de faire en sorte que ce spectacle soit inoubliable. J’y associerai mon héritage latino», a promis la star cubano-américaine de 25 ans, dans un communiqué diffusé le 9 mai 2022. Elle a également glissé sur Instagram qu’elle allait présenter quelques surprises lors de ce show. L’UEFA a, en outre, affirmé que ce serait un «show débordant d’énergie assuré par une artiste de renommée mondiale»: «Ce spectacle mettra en scène de manière éblouissante des costumes, des danseurs et danseuses et des musiciennes et musiciens, dans une chorégraphie spectaculaire qui ne manquera pas d’émerveiller les supporters dans le stade et devant leurs écrans». À noter que ce match sera diffusé dans plus de 200 pays et territoires autour du globe. Plus de 90 millions de téléspectateurs devraient suivre le match.