Pop : Camila Cabello dévoilera son album sur TikTok

C’est avec un show immersif que la chanteuse présentera les contours de «Familia», son troisième disque.

Camila Cabello, qui s’est séparée de Shawn Mendes en novembre 2021, s’apprête à sortir «Familia». La troisième galette, après «Camila» et «Romance», de la popstar sera disponible le 8 avril 2022. Ce disque, l’artiste de 25 ans l’a écrit durant le confinement, alors qu’elle passait du temps avec sa famille et suivait une thérapie pour soigner son anxiété .

C’est sur TikTok, la veille de sa parution, que la cubano-américaine présentera pour la première fois son nouvel album, lors d’un show immersif qui sera «un voyage fantastique au cœur de l’esprit de l’artiste». Selon le communiqué de l’événement, «Camila a créé un univers virtuel captivant pour chaque chanson. «Familia: Welcome To The Family» sera une expérience unique». On signalera que pour apprécier tous les effets spéciaux de ce live, il faudra le suivre avec des lunettes XR.