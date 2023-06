Deuxième rupture entre Camila Cabello et Shawn Mendes

Las, la réconciliation entre les deux stars de la musique n’aura duré que six petites semaines. D’après les informations du «Sun», Shawn et Camila ont à nouveau rompu. «Ils ont vécu une belle histoire et ils voulaient tester leurs sentiment. Mais ce n’était qu’une amourette et ils y ont mis un terme. Ils se sont rendu compte que c’était probablement une erreur de se remettre ensemble», a confié une source au tabloïd.