HOLLYWOOD HILLS – Camila Cabello vend son ancien nid d’amour

Style méditerranéen et cheminées

La villa est située au-dessus du Sunset Strip. Elle s’étend sur une surface habitable de 332 m² et est aménagée dans un style méditerranéen. Avec ses plantes et la piscine, le patio intérieur a des airs d’oasis. Construite en 1977, la villa a bénéficié de nombreuses rénovations, lors desquelles on a toutefois veillé à conserver son charme que lui confèrent notamment les carreaux autour de la cheminée extérieure.

Camila Cabello, qui s’est fait connaître dans le groupe Fifth Harmony avant de se lancer dans une carrière solo, a fait entièrement aménager la villa à son goût. De grandes baies vitrées laissent entrer le jardin dans le salon; les salles de bains et la cuisine sont un peu plus modernes que le reste de la villa. Le point fort est sans doute le studio d’enregistrement entièrement équipé.

Un célèbre voisinage

Le jardin ne manque pas non plus d’attrait. Outre la piscine d’eau de mer et la cheminée extérieure, on y trouve également une cuisine extérieure. Deux voitures trouveront aisément leur place dans le garage et il y a également une buanderie. Et dans le coin, ça ne manque bien évidemment pas de voisins célèbres. Les Hollywood Hills comptent notamment parmi les résidents Katy Perry, Ben Affleck, Kevin Costner, Britney Spears et Justin Timberlake.