Camilla Cabello a bossé avec le roi de la BO de film

Duo improbable : Camilla Cabello avec le roi des musiques de film

Après une collaboration avec Stromae , Camila Cabello remet le couvert avec un cador de la musique. D’un tout autre univers cette fois. La chanteuse cubano-américaine s’est en effet associée à l’Allemand Hans Zimmer pour réaliser un morceau de la bande originale de la série documentaire de la BBC «Frozen Planet II». Zimmer, 64 ans, est l’homme derrière certaines BO de films parmi les plus mythiques du cinéma. On pense ici au «Roi Lion», à «Gladiator», à la saga «Pirates des Caraïbes», à «Sherlock Holmes», à certains blockbusters de Marvel, aux productions de Christopher Nolan ou encore au récent «Top Gun: Maverick».

«Être capable d’allier ma passion pour la planète sur laquelle nous vivons à ma musique est un rêve qui devient réalité. Sans parler du fait d’avoir l’opportunité de travailler avec la légende qu’est Hans Zimmer», a dit Camila Cabello dans un communiqué relayé par Music-news.com. De son côté, ce gagnant de plusieurs Grammy Awards et double gagnant d’un Oscar a évoqué son plaisir d’avoir enregistré avec Camila Cabello: «C’était très excitant de composer et d’enregistrer ce morceau, «Take Me Back Home». J’ai découvert que ses talents musicaux étaient aussi puissants que sa voix. Je me sens incroyablement privilégié d’avoir eu l’occasion d'écrire la musique d’un film sur la nature aussi novateur et important que celui-ci».