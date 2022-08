VTT: Camille Balanche à 758 millièmes de l’exploit

Rageant, mais d’un autre côté forcément encourageant, pour son «vrai» objectif de la fin de saison. Camille Balanche est revenue in extremis à la compétition pour ces Championnats du monde, deux semaines et quatre jours après être tombée et s’être brisée une clavicule à Mont St-Anne (Can). Elle peut toujours remporter pour la première fois le classement général de la Coupe du monde le week-end prochain en Italie.