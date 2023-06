VTT: Camille Balanche frustrée en descente pour une demi-seconde

La Suissesse de 33 ans avait dominé toutes les sessions depuis le début de la fin de semaine grisonne. Meilleur temps des qualifications, meilleur chrono des demi-finales… Et puis, en finale de la descente de Coupe du monde de Lenzerheide, il a manqué 534 millièmes de secondes à Camille Balanche pour monter sur la plus haute marche d’un podium complété par la gagnante britannique Rachel Atherton et l’Allemande Nina Hoffmann (à 0''787).