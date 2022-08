VTT: Camille Balanche: «Je l'avais rêvé un milliard de fois»

Là, ça fait deux semaines et quatre jours que je me suis cassé la clavicule. La première semaine, on ne pense même pas à revenir. Le médecin, lui, m'a dit: «Si, tu pourras rouler aux Gets». Moi j'étais un peu surprise, parce que j'avais tellement mal, que je ne pouvais pas bouger. Et dès les premiers jours, j'avais fait de grands progrès. La deuxième semaine aussi, j'allais mieux à fond. Ensuite, je n'ai décidé que lundi si je venais ou pas. Je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, sinon j'aurais trop déprimé devant ma télé, puisque tout le monde était ici. C'est toujours spécial, les Championnats du monde et puis j'avais un nouveau vélo et tout. Par contre, je ne savais toujours pas si j'allais vraiment rouler. Chez moi, je n'avais fait que quelques sorties sur route. A peine j'allais dans des petits chemins, avec des cailloux, que ça me faisait super mal et je n'y croyais pas trop. Ici, j'ai essayé, ça faisait mal, mais je pouvais le faire en y allant gentiment. Et puis surtout, sur les sauts, j'étais étonnée, ça allait bien! On a tous fait un boulot de malade et j'ai essayais de me dire, dans ma tête, que ça ne faisait pas mal. Je n'ai pas pu rouler vendredi. Je n'ai pas roulé samedi matin. J'ai fait le minimum, pour m'économiser, et c'était cool, c'était un bon run. Mais je m'étais tellement dit à moi-même que j'allais finir troisième…