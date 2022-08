VTT: Camille Balanche risque de rater le titre mondial

Camille Balanche avait brillé sur chacune des épreuves de Coupe du monde de la saison. AFP

Le titre semblait lui tendre les bras. Camille Balanche s’est brisé la clavicule lors d’une descente d’entraînement à Mont Sainte-Anne (Canada). La Neuchâteloise basée à Bienne a mal atterri et a lourdement heurté le sol. Sur son compte Instagram, une vidéo de la chute et une image de la radiographie accompagnent un smiley qui pleure et un cœur brisé. La clavicule est cassée, et les rêves d’être sacrée championne du monde sont fortement compromis.

«Je suis fière de ma saison jusque-là et j’étais si proche de réaliser mon rêve, mais ça arrive! J’attendais un peu ce jour, car j’ai été super chanceuse depuis 2017, écrit la vététiste. C’est difficile de dire si je serai de retour avant la dernière course mais je vais prendre un jour après l’autre et vous tenir au courant.»

C’est que Camille Balanche avait presque réalisé un sans-faute jusque-là. La vététiste n’avait pas manqué un seul podium lors des six premières courses de la saison. Mieux: elle en a gagné trois, ce qui lui procurait une avance confortable de 230 points sur Myriam Nicole. Terminer première d’une étape rapporte plus de 200 points, il reste deux courses.