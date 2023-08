Mondiaux de cyclisme: Camille Balanche vice-championne du monde de descente

La Neuchâteloise du team Dorval AM Commencal a ajouté une troisième breloque à sa panoplie de médailles mondiales. La Suissesse avait été titrée en 2020 à Leogang (Aut) et avait remporté le bronze il y a deux ans à Val di Sole (It). Dans les Highlands, elle a donc raflé le seul métal qui lui manquait, au terme d'une belle démonstration technique, sous le crachin du nord-ouest de l'Ecosse.