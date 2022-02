Confidences : Camille Combal a galéré à ses débuts

L’animateur français a connu de gros problèmes financiers, avant de percer à la télévision.

Le Français de 40 ans, qui sera bientôt papa, s’est rappelé de souvenirs plutôt marquants: «J’allais à la laverie, j'avais trois chemises que je lavais et que je mettais deux fois dans la semaine. Il y avait une fille qui me plaisait, mais je n’avais pas l’argent pour l’inviter au resto. Mais on avait une niaque de fou et on a travaillé dur». En 2012, la roue a enfin tourné pour Camille. Repéré par Cyril Hanouna, il avait été engagé comme chroniqueur dans «TPMP», sur C8, avant de devenir animateur quelques années plus tard, sur TF1.