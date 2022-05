France : Camille Combal est papa

L’animateur a accueilli son premier enfant, dont on ignore le sexe.

«Bonne fête maman. Devenir maman m’a fait comprendre combien ce rôle est absolu, un tourbillon qui renverse tout. Le plus beau des miracles», a écrit la journaliste en postant une photo d’elle et de sa mère sur Instagram le dimanche 29 mai 2022, jour de la Fête des mères en France. On se réjouit désormais de connaître le sexe et le prénom du nouveau-né.