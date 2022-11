France : Camille Combal révèle le prénom de son fils

C’est en mai 2022 que l’on apprenait que Camille Combal et son épouse étaient devenus parents . Depuis lors, hormis une photo étonnante du bébé , l’animateur était resté plutôt discret sur sa paternité. C’est dans une vidéo enregistrée avec le youtubeur Ben Névert que Camille en a dit un petit peu plus.

«Jusqu’au dernier moment, ça devait être Vadim et le problème, c’est que c’est le diminutif de Vladimir. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, c’est pas trop l’ambiance en ce moment. Il y a un petit problème avec l’électricité, je vous en parlerai, mais on est un tout petit peu dans la sauce avec le gars», a-t-il dit.