«DALS» : Camille Combal victime d’un accident de sabot

L’animateur de «Danse avec les stars» est apparu rasé de (trop) près, vendredi 17 septembre 2021.

Le nouveau look de l’animateur Camille Combal, 40 ans, lors de la première soirée de la nouvelle saison de « Danse avec les stars » (TF1), vendredi 17 septembre 2021, n’a pas fait l’unanimité. Les internautes – et même son épouse – ne se sont pas privés de dire ce qu’ils en pensaient.

Mais le présentateur de 40 ans n’a pas perdu son sens de l’humour pour autant. «Merci à tous pour vos messages et de regarder l’émission, a-t-il déclaré dans une story Instagram. Les messages concernent à peu près à 100% ma barbe, pour me dire que je suis dégueulasse sans barbe.»

Camille Combal n’a pas attendu longtemps avant de s’expliquer, photos à l’appui: «Y’a eu un accident, vrai de vrai, un accident de sabot au moment du maquillage. Du coup, j’ai plus de barbe. Et du coup j’ai 12 ans, on refuse même de me vendre des cigarettes, bon même si je ne fume pas.»