Confidences : Camille Cottin prête à s’installer aux États-Unis

L’actrice française, qui a tourné dans plusieurs films américains, se verrait bien retravailler à Hollywood.

Depuis ses sketchs dans «Connasse», en 2013, où elle piégeait des gens en caméras cachées, Camille Cottin en a fait du chemin. Révélée deux ans plus tard dans la série à succès «Dix pour cent», l’actrice a ensuite enchaîné les rôles dans des comédies françaises, avant de voir les portes d’Hollywood s’ouvrir devant elle. À l’affiche du film «Stillwater», aux côté de Matt Damon, qu’elle a présenté au Festival de Cannes, on la verra bientôt dans «House of Gucci», de Ridley Scott, avec Lady Gaga et Adam Driver. De quoi donner le vertige à la Française de 42 ans qui voue un amour inconditionnel au cinéma hollywoodien depuis son enfance. «Tellement de réalisateurs américains me font rêver», confie-t-elle à «Madame Figaro».