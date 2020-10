Canton de Neuchâtel : Camille Graeser exposé à La Chaux-de-Fonds

L’artiste zurichois Camille Graeser qui a exploré les formes géométriques et les couleurs est exposé au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

Camille Graeser joue avec les formes géométriques et les couleurs.

Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds expose depuis dimanche et ce jusqu’au 17 janvier 2021, les œuvres de l’artiste zurichois Camille Graeser,

«L’exposition parcourt le développement pictural de Camille Graeser et atteste de l’effervescence créatrice qui anime la ville de Zurich dans les années 1930-1950», a indiqué jeudi le Musée des Beaux-Arts. L’accrochage rassemble plus d’une centaine d’oeuvres – peintures, sculptures, dessins, projets architecturaux – de l’artiste et de ses contemporains zurichois.