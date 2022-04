L’Américaine de 40 ans est devenue la plus jeune femme à franchir la mythique barre à six chiffres. Depuis 15 ans, elle parcourt en moyenne 8’000 km par année… avec des habitudes surprenantes.

Course à pied : Camille Herron et les 100’000 miles à pied

Camille Herron chasse les records et les kilomètres. imago images/ZUMA Wire

«Parfois, je me mets dans la peau d’un animal en pleine chasse. Ou à l’inverse, dans la peau de la proie qui se fait chasser.» À chacun ses techniques pour surmonter la douleur. Voilà celle de Camille Herron, lorsque les kilomètres s’accumulent, que la tête bourdonne et que les articulations grincent. L’Américaine se décrit comme le genre de personne qui peut appuyer sur l’interrupteur, éteindre la douleur et la fatigue, jusqu’à se rapprocher d’une expérience de mort imminente.

Il faut au moins ça pour gagner les hauteurs qu’elle vient d’atteindre. 100’000 miles, plus de 160’000 kilomètres parcourus à pied: c’est le plafond, inatteignable du commun des mortels, qu’elle a brisé la semaine dernière. Au recensement, il y a doute. Est-elle «simplement» la plus jeune femme à franchir cette barre symbolique, du haut de ses 40 ans? Ou est-elle carrément la première? Pour sûr, la coureuse de l’Oklahoma a rejoint une caste réservée à quelques individus, tout au plus.

Camille Herron n’est pas vraiment une inconnue au bataillon des exploits hallucinants. La femme détient notamment les records du monde de distance en 24 heures, tant sur route (270,116 km) que sur piste (262,192 km). Voilà qui situe le personnage. Ajoutez-lui trois autres records du monde, une grosse vingtaine de victoires officielles en marathon, un style parfois complètement décalé et vous obtenez une championne d’ultra distance unique.

Dans le Guinness en Spiderwoman

Parce que lorsqu’elle ne court pas après les marques historiques, l’Américaine vit sa passion du sport de manière… décalée. Le Guinness pointe notamment son nom à la rubrique «Marathon le plus rapide… en costume de super-héros». Ce jour-là, Camille Herron s’était présentée en… Spiderwoman. Elle s’est également forgée une réputation de mangeuse de tacos et de buveuse de bières. En pleine course.