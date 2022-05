Camille Lellouche enceinte de son premier enfant

France : Camille Lellouche est enceinte de son premier enfant

L’actrice et chanteuse a révélé sa grossesse sur Instagram, mais n’a rien dit sur le papa du futur bébé.

En story, l’actrice et chanteuse que l’on a pu voir dans la 2e saison de «LOL: Qui rit, sort», a précisé qu’elle attendait une fille et qu’elle était enceinte de cinq mois. «Je suis trop contente, a-t-elle répété à plusieurs reprises, très émue. J’ai envie de chialer, c’est les hormones!» Et si elle a choisi de parler de sa grossesse à ses fans, c’est parce qu’elle se voyait mal porter des pulls en plein été pour dissimuler son ventre et, a-t-elle précisé, parce qu’elle n’a rien à leur cacher. Camille Lellouche n’a cependant donné aucune indication sur l’identité du futur père de l’enfant.