Musique : Camille Lellouche règlerait ses comptes avec Rayane Bensetti

L’humoriste a sorti un single où elle parle d’une relation toxique faisant penser à celle qu’elle a eue avec le comédien…

Visiblement en froid, Camille Lellouche et Rayane Bensetti ne se suivent plus sur les réseaux sociaux.

Camille Lellouche aurait-elle du mal à digérer ce qu’elle a vécu avec Rayane Bensetti? Fort possible. Jeudi 22 juillet 2021, l’humoriste et chanteuse a dévoilé sur Instagram son nouveau single, «Fumette», accompagné d’un clip. Les paroles de la chanson ont aussitôt retenu l’attention de ses fans. Ils sont convaincus que l’artiste s’adresse directement au comédien qui l’aurait blessée. «J’vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête», peut-on entendre chanter Camille. Faut assumer quand on merde, s’excuser quand on merde. Je sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui? Qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi, je ne t’ai rien demandé, je ne t’ai rien imposé. C’est toi qui m’a fait miroiter.»