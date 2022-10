Paris : Camille Lellouche veut «se reprendre en main»

L’humoriste et chanteuse Camille Lellouche a dévoilé son corps post-partum à ses abonnés, dimanche 30 octobre 2022.

Si elle est aux anges depuis qu’elle a donné naissance à son premier enfant, Alma, le 9 octobre 2022, Camille Lellouche constate que son physique en a pris un coup. Dimanche 30 octobre, l’humoriste et chanteuse a publié une photo sur Instagram où on la voit afficher son ventre. Elle porte une paire de jeans qu’elle n’arrive visiblement pas à fermer. «J’ai essayé un jean trois tailles au-dessus de ma taille, il me va nickel. # Postpartum», a ironisé Camille en légende. Son cliché a beaucoup plu à ses abonnés qui ont salué sa sincérité. «Merci Camille de montrer du vrai», lui a écrit l’un d’eux. «Enfin des femmes qui osent», pouvait-on aussi lire.