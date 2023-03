Ski alpin: Camille Rast: «C’est un podium, on prend!»

Andrea Ellenberger, Livio Simonet, Camille Rast et Semyel Bissig ont dû se contenter de la 2e place derrière la Norvège.

Alors qu’il n’y avait que six nations au départ (la France et les États-Unis étaient forfaits), c’est la Norvège qui a remporté cette épreuve boudée par les meilleurs athlètes de la planète, à l’exception de l’Italie, où Marta Bassino, Sofia Goggia et Federica Brignone avaient l’obligation de leurs dirigeants de prendre le départ.