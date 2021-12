Angleterre : Camion-charnier: 15 ans de prison contre l’organisateur du transport

Mercredi, la justice a requis 15 ans de détention pour l’organisation du transport de 39 migrants vietnamiens retrouvés morts dans un conteneur, en Grande-Bretagne, en 2019.

«Le leader»

Selon elle, c’est aussi lui qui supervisait l’accueil à Bruxelles des migrants en transit depuis d’autres pays européens et qui organisait leur séjour dans la capitale belge, avant le départ pour un passage clandestin vers la Grande-Bretagne.

«Au moins 130 transports»

Propriétaires des planques, intendants chargés de gérer les achats et les besoins quotidiens des migrants durant leur séjour, chauffeurs de taxi etc: les complices présumés de ce chef de réseau sont 22 au total à être jugés. Des peines allant d’un an à dix ans de prison ferme ont été requises à leur encontre.