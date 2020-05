France et Belgique

Camion charnier en Angleterre: 26 arrestations

L’enquête menée dans le cadre de la découverte de migrants décédés dans un camion, en octobre de l’an dernier, a abouti.

Treize personnes ont été arrêtées en Belgique et treize autres en France dans le cadre de l’enquête ouverte après la découverte en octobre en Angleterre des corps de 39 migrants vietnamiens dans un camion frigorifique, ont annoncé mercredi les justices belge et française.

Le conteneur dans lequel les corps avaient été découverts provenait du port belge de Zeebruges et certaines victimes avaient séjourné en Belgique avant leur départ, a précisé le parquet fédéral belge dans un communiqué.

Vaste trafic d’êtres humains

L’enquête sur ce drame, menée conjointement par la Grande-Bretagne, l’Irlande, la France et la Belgique, a donné lieu à 16 perquisitions mardi sur le sol belge, principalement à Bruxelles, et treize personnes au total ont été arrêtées: onze Vietnamiens et deux Marocains. Il y a eu 13 autres interpellations en France, en région parisienne, a indiqué de son côté le parquet de Paris.