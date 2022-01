Belgique : Camion charnier en Angleterre: il écope de 15 ans de prison

Mercredi, la justice belge a condamné un trafiquant de migrants pour la mort de 39 Vietnamiens retrouvés sans vie dans un conteneur, en 2019.

Un des drames les plus bouleversants

Au total, 39 cadavres avaient été retrouvés le 23 octobre 2019 à l’arrière d’un camion dans la zone industrielle de Grays, à l’est de Londres. C’est l’un des drames de l’immigration les plus bouleversants de ces dernières années. Les victimes – 31 hommes et huit femmes, âgés de 15 à 44 ans - étaient toutes originaires du Vietnam. Elles sont mortes d’asphyxie et d’hyperthermie en raison de la chaleur et du manque d’oxygène dans l’espace confiné du conteneur.