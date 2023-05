Camion charnier: un procès en France pour 19 suspects

Deux juges d’instruction ont ordonné, mardi, un procès en correctionnelle pour 19 hommes mis en examen dans l’enquête en France sur la mort de 39 migrants vietnamiens, retrouvés asphyxiés dans une remorque de camion en Angleterre en 2019, a appris l’AFP, mercredi, de source proche du dossier confirmant «Le Parisien» . Ces 19 hommes, aujourd’hui âgés de 21 à 58 ans et pour six d’entre eux en détention provisoire, sont suspectés d’avoir participé à un vaste réseau d’immigration clandestine du Vietnam vers l’Europe.

En bande organisée

Les risques de l’exil

Ce drame, à l’automne 2019, avait jeté une lumière crue sur les risques de l’exil via des filières clandestines. Le matin du 22 octobre, les victimes étaient montées dans une remorque, dans le nord de la France. Cette dernière avait ensuite été transportée jusqu’au port belge de Zeebruges, pour traverser la Manche, puis avait été prise en charge en Angleterre par un autre transporteur.

Les corps de trente et un hommes et huit femmes, âgés de 15 à 44 ans et tous originaires du Vietnam, avaient ensuite été découverts dans la remorque, dans une zone industrielle à l’est de Londres. Après cette tragédie, l’AFP avait échangé avec des familles originaires d’Ha Tinh, une région pauvre du Vietnam d’où partent nombre de migrants.