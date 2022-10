Genève: Camion couché sur la route et les rails TPG: chaos à Meyrin

Vendredi en début de soirée, un accident a semé la gabegie sur la route de Meyrin (GE), un des itinéraires principaux entre Genève et la France voisine. Vers 17h, à la hauteur de l’intersection vers Mategnin, un camion s’est encastré dans un portique des Transports publics genevois (TPG). Le chauffeur a visiblement mal jugé la hauteur de son poids lourd. Ce dernier, qui s’est couché à 45 degrés, empiétait sur les voies de circulation en direction de Meyrin et de la frontière, ainsi que sur les rails de tram. «Les perturbations sont très importantes et elles risquent de durer longtemps, a averti Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Nous conseillons aux automobilistes d’éviter le secteur.»

De leur côté, les TPG ont indiqué que les lignes de tram 14 et 18 ne circulaient plus entre les Avanchets et la France. Souci supplémentaire: «Comme la route est elle aussi coupée, nous ne pouvons pas mettre en service des navettes de substitution», a précisé François Mutter, porte-parole de la régie. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé: le conducteur du camion est sain et sauf et aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident.