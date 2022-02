Vaud – Camion dans le décors, trafic difficile sur l’autoroute

Vaud : Camion dans le décor, trafic difficile sur l’autoroute

Un transport de voitures a quitté la chaussée entre les sorties de Nyon et de Coppet, sur l’A1. L’accident n’a pas fait de blessé, mais il a perturbé le trafic autoroutier.

Un camion articulé qui transportait huit voitures est sorti brusquement de l’autoroute, à la hauteur de Chavannes-des-Bois (VD), à proximité de la frontière valdo-genevoise. Les causes de l’accident, survenu à 7h57, restent indéterminées. Il n’y a pas eu d’autres véhicules impliqués, a précisé la police cantonale vaudoise. Cette dernière n’a pas non plus relevé de blessé.